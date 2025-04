Speciale Motori 2025: Jaecoo 7 Super Hybrid, Honda HR-V e:HEV, Renault R5 Turbo 3E, CFMoto 700MT ADV

La Renault ha presentato la versione di serie della supersportiva compatta R5 Turbo 3E, che aveva debuttato in veste di concept al Salone di Parigi del 2022. Sviluppata in collaborazione con Alpine, è l'erede spirituale, in chiave elettrica, della Renault 5 Turbo nata negli anni '80 e rappresenta l’auto più potente mai prodotta dal costruttore francese fino a questo momento. Ne verranno prodotti 1.980 esemplari (come l'anno in cui è nata la leggenda delle R5 Turbo e Turbo 2), che arriveranno sul mercato nella prima metà del 2027. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma le prenotazioni dovrebbero essere aperte nelle prossime settimane. Se siete curiosi di scoprirla, non perdete il servizio dedicato nel video qui sopra.