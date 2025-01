Speciale Motori 2025: Jaecoo 7, Mercedes-Benz guida autonoma livello 3, LeapMotor T03, Benelli TRK 902 Xplorer

Jaecoo debutta con la 7, entrando nell'agguerrito segmento dei Suv con un prezzo interessante. Questo Suv ha dalla sua parte una dotazione completa e caratteristiche che la portano a essere sicura anche in fuoristrada. Lunga 4,50 metri, ha un design che può piacere al pubblico europeo, che potrà fare i conti con un prezzo di acquisto che parte da 33.900 euro (sale di prezzo la versione con la trazione integrale). Il nome di questo modello deriva dalla crasi di due parole: Jäger che in tedesco significa “cacciatore” e “cool”, aggettivo che nel linguaggio contemporaneo esprime stile, tendenza. Di seguito, scopriamo insieme come si comporta su strada la Jaecoo 7.