Speciale Motori 2025: Ford Capri, Subaru Uncharted, Opel Mokka GSE, Yamaha Ténéré 700

La Ténéré 700 è stata aggiornata e si distingue per il nuovo stile ispirato al rally, le specifiche tecniche studiate per prestazioni sempre migliori e diversi aggiornamenti mirati. La versione 2025 di questa icona del mondo Adventure ha un look tutto nuovo, ispirato alle moto da gara nei rally: è stata pensata per essere comoda sia su strada che fuori strada e il suo design le ha regalato una forma riconoscibile: davanti è alta e dietro più compatta. Nuovo Ténéré 700 è già disponibile nelle concessionarie in due colori, Icon Blue e Frozen Titanium. Per conoscere tutte le informazioni sulle novità della versiione 2025, cliccate nel video qui sopra e non perdete il servizio dedicato.