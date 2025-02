Speciale Motori 2025: Fiat Grande Panda, Volvo EX30 Cross Country, Alfa Romeo Junior Q4, Harley-Davidson CVO Road Glide ST

Arriverà nel mese di marzo e in listino si presenta in versione ibrida ed elettrica: si chiama Grande Panda poiché non va a sostituire la "classica" Panda attualmente in commercio. Questa è una vettura nuova, più "Grande" del modello che già conosciamo, ha motori più potenti e una dotazione di serie più articolata e completa (tipo il cambio automatico). La Fiat Grande Panda segna il ritorno del marchio nel mercato globale mainstream con un design ispirato all'iconico modello pensato da Giugiaro oltre 40 anni fa. Disegnata in Italia presso il Centro Stile Fiat di Torino, la nuova Fiat Grande Panda si ispira a un'idea semplice: una piattaforma multi-energia unica nel suo genere e installabile in tutto il mondo, un design rigorosamente italiano con la possibilità di scegliere la migliore motorizzazione in base alle esigenze dei clienti, ovunque essi si trovino. Il nuovo modello segna infatti il passaggio della Casa dalla produzione locale a una gamma globale. Come l’iconico modello degli anni 80, la Grande Panda vanta una forte personalità ed elementi che sorprendono, oltre a un uso innovativo e intelligente dello spazio. Ecco come va la variante elettrica.