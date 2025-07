Speciale Motori 2025: Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid, Toyota GR Supra A90 Final Edition e Lightweight EVO, Mercedes-AMG GT XX, Honda CRF300L e CRF300 Rally

Se mettete insieme Cupra, Leon e Sportstourer avrete l'immagine di un'auto bella, sportiva e funzionale: con il nostro test drive scoprirete anche come va. Vi invitiamo poi a scoprire l'ultima delle GR Supra e l'ultima visione del futuro a zero emissioni di Mercedes-AMG. Infine, per tutti gli amanti delle due ruote, abbiamo avvicinato un modello di Honda capace di condurvi su asfalto ma anche su sterrato.