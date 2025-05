Speciale Motori 2025: Cupra Formentor, Jeep Compass, Dacia Bigster, Yamaha Tracer 7

Ci siamo messi al volante della Cupra Formentor, recentemente rinnovata, nella versione mild hybrid con motore 1.5 TSI da 150 CV. Con il restyling non sono cambiate le dimensioni del SUV sportivo spagnolo: la Formentor è lunga 4,45 metri, è larga 1,84 metri e alta 1,52 metri, con un passo di 2,68 metri, per garantire la migliore abitabilità ai cinque passeggeri per cui è omologata. Se esternamente la novità più grande risiede nel nuovo frontale che richiama direttamente lo stile della Tavascan, in abitacolo ci sono le novità più importanti. Però non vi sveliamo nulla e per scoprire tutte le altre caratteristiche, oltre alle nostre sensazioni di guida, vi invitiamo a vedere il servizio dedicato in questo video.