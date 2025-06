Speciale Motori 2025: Cupra Formentor e-Hybrid, Citroën C5 Aircross, Nissan Micra, BMW Motorrad Concept RR

La Casa francese ha presentato ufficialmente in Italia il nuovo SUV C5 Aircross, ora disponibile anche in versione 100% elettrica. Giunge così sul mercato la seconda generazione sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, che in listino presenta motorizzazioni elettrificate oltre a uno stile aggiornato, in linea con gli ultimi modelli di Citroën. A tal proposito, abbiamo un consiglio per voi: dimenticate le forme morbide e arrotondate della vecchia Citroën C5 Aircross, perché la nuova generazione si è presentata con un abito dalle linee decise e a tratti spigolose. Nel video qui sopra, vi spieghiamo tutte le novità e il listino del SUV francese.