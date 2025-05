Speciale Motori 2025: BMW Serie 2 Grand Coupé, Porsche 911 Spirit 70, Geely Galaxy Cruiser Concept, LiveWire S2 Alpinista

La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé è da poco arrivata nelle concessionarie italiane con l’obiettivo di rappresentare la scelta d’elezione per chi cerca una vettura dal look sportivo, rigorosamente a baricentro basso, dalle prestazioni brillanti e anche con una buona dose di praticità. Per mantenere tutte queste promesse offre un design da coupé filante ed elegante, quattro porte, cinque posti e ben sei motorizzazioni sotto il cofano, da 122 a 300 CV. Per tutti i dettagli e per conoscere le nostre sensazioni di guida, ecco il servizio dedicato.