Speciale Motori 2025: BMW M5, Volvo ES90, Volkswagen ID. Every1, Yamaha X-Max

La settima generazione della mitica M5 è dotata per la prima volta di un sistema di propulsione elettrificato che consente prestazioni eccezionali. Si tratta di una vettura che ha sempre rappresentato l'apice della performance per le berline di lusso Made in Monaco e la nuova generazione non fa eccezione. La nuova M5 è infatti equipaggiata con un potente propulsore ibrido plug-in che combina un V8 biturbo con un motore elettrico. Questa combinazione garantisce prestazioni da supercar, con un'accelerazione bruciante e una potenza massima di sistema che supera i 700 CV. Nel servizio che segue vi raccontiamo le sue novità e come va in pista, teatro sicuro e adrenalinico in cui l'abbiamo spinta al limite.