Speciale Motori 2025: Audi S6 Avant e-tron, Alfa Romeo Serie Speciale Intensa, Kia EV4, Ducati XDiavel V4

Prima la 1260 bicilindrica, ora la Diavel con il V4 Granturismo in una veste da "regina". Stiamo parlando di una cruiser ad alte prestazioni con il carattere sportivo insito nel dna Ducati, ora però porta in dotazione il nuovo motore V4 ed è riconoscibile per un "abito da gala" notevole e risulta apprezzabile per le diverse novità che riguardano la ciclistica e l'elettronica. Arriverà nelle concessionarie a partire dal prossimo maggio, ma al momento da Borgo Panigale non hanno ancora comunicato il listino ufficiale. Sappiamo però che in vendita ci saranno due colorazioni, il rosso Burning Red e il nero Black Lava. Nel video di questo articolo, tutti i particolari della Rossa con la X.