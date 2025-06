Speciale Motori 2025: Audi A5 Avant e-Hybrid, Renault Austral, BMW M2 CS, Triumph Trident Triple Tribute Edition

La nuova Renault Austral è stata profondamente rivisitata, come dimostra il frontale che è stato completamente ridisegnato. Adottando i codici del nuovo linguaggio stilistico di Renault, visibili sulla maggior parte della carrozzeria, il nuovo modello assume uno stile coerente con quello degli altri modelli dei segmenti C e D della gamma ibrida, Rafale e Nuovo Espace. Sempre disponibile nei colori Grigio Scisto, Nero Étoilé, Bianco Nacré e Rosso Passion, Nuovo Renault Austral aggiunge altre due tinte di carrozzeria: Blu Oltremare e Bianco Nacré satinato. Mantiene le motorizzazioni mild hybrid e full hybrid, ma per saperne di più, non perdete il servizio qui sopra.