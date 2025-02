Speciale Motori 2025: Audi A5 Avant, BMW M3 CS Touring, Renault Filante Record, Triumph Bonneville Bobber TFC

La casa tedesca ha presentato l’inedita M3 CS Touring, wagon ad alte prestazioni realizzata sulla base della M3 Competition Touring, dalla quale si differenzia per gli specifici interventi su assetto e meccanica. Il carattere sportivo della wagon tedesca, prodotta in serie limitata, è sottolineato dalla fibra di carbonio a vista sulla carrozzeria, con tetto e spoiler in nero lucido a contrasto e un inedito profilo rosso. Sotto il cofano della BMW M3 CS Touring ritroviamo lo stesso 3.0 litri sei cilindri in linea della Competition Touring, ma con la potenza aumentata di 20 CV. Immaginiamo siate curiosi di scoprire dove e come hanno messo le mani gli ingegneri di BMW, sotto la sua veste. Non perdete il servizio qui sopra.