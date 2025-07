Speciale Motori 2025: Audi A3 Allstreet TFSI hybrid, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, Mazda CX-5, Morbidelli T125X

La gamma dell'Audi A3 Allstreet viene completata con la versione plug-in hybrid, tecnologia che debutta per la prima volta sul crossover urbano della Casa di Ingolstadt. Per il resto, si ritrovano le caratteristiche che abbiamo già apprezzato sulla A3 restyling presentata nel 2024, una delle "segmento C" premium di maggior successo sul mercato. Già disponibile nelle concessionarie italiane, la nuova Audi A3 Allstreet 40 TFSI e S Tronic viene declinata in tre livelli di allestimento. Abbiamo provato la nuova motorizzazione per raccontarvi come va su strada.