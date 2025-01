Speciale Motori 2025: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Honda Passport, Genesis GMR-001 Hypercar, KTM 1390 Super Duke GT

Un prototipo ad alte prestazioni che rispecchia la filosofia stilistica dell'eleganza atletica del marchio automobilistico. La GMR-001 gareggerà nella classe Hypercar del WEC e nella classe GTP dell’IMSA, partecipando quindi a eventi iconici come la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona. La GMR-001 segna anche il debutto del nuovo team Magma Racing, guidato da Cyril Abiteboul, ex manager dei team di Formula 1 Caterham e Renault. Ne parliamo in questo Speciale Motori, poichè la GMR-001 rappresenta un importante passo avanti per Genesis non solo dal punto di vista del motorsport, ma anche da quello dello sviluppo futuro della gamma prodotto. Magma è infatti la nuova divisione prestazionale di Genesis, che nelle intenzioni del costruttore coreano sfiderà i sub-brand sportivi premium come BMW M, Mercedes-AMG e Audi RS. Per tutte le vostre curiosità, c'è il servizio dedicato nel contributo video di questo articolo.