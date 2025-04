Speciale Motori 2025: Alfa Romeo Junior Q4, BMW iX, Morgan Supersport, Harley-Davidson Pan America 1250 Special e ST

Ecco come funziona il sistema 4x4 della Junior e come va su strada (e non). Di seguito, potete vedere il nostro servizio sulla trazione integrale in 4,17 metri di auto...ma non è un'auto come molte, questa è un'Alfa Romeo. Cerchiamo di essere più precisi: questa è la Junior Q4, mossa da un motore turbo a benzina ibrido, collegato alle ruote anteriori, e da un secondo motore elettrico, montato sul retrotreno. In questo primo contatto l'abbiamo guidata su diversi terreni, anche fuori dall'asfalto, in condizioni diverse. Buona visione!