Abbiamo guidato la nuova Octavia 2024, che è stata aggiornata nel look e nei contenuti per continuare la sua carriera di bestseller del marchio, nonché di wagon più venduta in Italia. Quando si pensa a una wagon, una delle prime a saltare in mente è lei, la Octavia Wagon, ovvero la più venduta in Italia nel 2023 e modello bestseller di Skoda, con oltre 7 milioni di unità consegnate nel mondo in 28 anni e quattro diverse generazioni. Il restyling 2024 porta in dote una leggera rivisitazione estetica e un aggiornamento degli interni con l’arrivo anche dell’intelligenza artificiale, inoltre è stata migliorata l’efficienza dei propulsori e la sicurezza con Adas ancora più all’avanguardia. Disponibile anche in versione berlina, nel servizio che segue trovate tutti i nuovi dettagli della Octavia 2024.