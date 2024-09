Speciale Motori 2024: Range Rover Sport Dark Edition, Audi RS 3, Ford BlueCruise, BMW R 1300 GS Adventure

Volete sapere come abbiamo impostato il nostro test della grossa e potente ammiraglia inglese? Più di duemila chilometri senza fare un plissé, dalla Lombardia al Salento, lunghi trasferimenti in autostrada (il suo regno incontrastato) e ampie scorribande in off-road sui tratturi e mulattiere d'Irpinia. Un test drive che avrebbe messo alla frusta qualsiasi auto ma che è stato una passeggiata di salute per la Regina indiscussa e indiscutibile dei Suv: la Range Rover Sport, in questo caso nell'elegantissima versione Dark Edition, l'ambita livrea total black che JLR mette a disposizione anche per l'Evoque e per la Velar. Il resto potete scoprirlo nel servizio che segue.