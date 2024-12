Speciale Motori 2024: Porsche Macan Turbo, Jaguar Type 00, Suzuki Jimny Mata, Honda NC750X

La Suzuki ha presentato una nuova versione speciale della Jimny, nata dalla show car presentata al Salone di Torino 2024 e successivamente al Raduno 4x4 Suzuki. Si chiama Suzuki Jimny Mata, un nome che deriva dal termine giapponese "mata-ne", utilizzato per salutare con il significato di "ci vediamo presto". Non un addio, quindi, ma un arrivederci al possibile nuovo modello, di cui però non si sa ancora nulla. In vendita dal 30 novembre la Suzuki Jimny Mata sarà quindi l'ultima versione del piccolo fuoristrada giapponese, destinato a scomparire dal listino per via delle nuove norme sulle emissioni in vigore in Europa dal 2025. Non perdete l'occasione di scoprirla in tutti i suo dettagli...cliccate nel video qui sopra!