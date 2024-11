Speciale Motori 2024: Polestar 2, BMW X3, Bugatti W16 Mistral, Aprilia Tuono 457

Linee filanti, tecnologia all'avanguardia e prestazioni elevate per la Polestar 2: ecco a voi la berlina elettrica con passaporto svedese. La Polestar 2 punta a far breccia nel mercato delle auto elettriche, proponendosi come una valida e affascinante alternativa ai modelli di produzione tedesca e americana. La silhouette è quella tipica di una fastback, con il tetto che degrada dolcemente verso il posteriore, conferendo alla vettura un aspetto filante e sportivo. L'abitacolo, ispirato all'essenzialità scandinava, è dominato da un ampio display centrale che integra il sistema infotainment Android automotive. La Polestar 2 riesce a coniugare le prestazioni di una sportiva con il comfort di una berlina, offrendo un'esperienza di guida coinvolgente e appagante...siete curiosi di scoprire tutti i particolari tecnici e di sapere come va su strada? Ecco il servizio.