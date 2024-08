Speciale Motori 2024: MINI Countryman E, Cadillac Sollei, Lamborghini Revuelto Opera Unica, Moto Guzzi V85

Vi stiamo presentando una one-off che celebra la bellezza della Sardegna: dopo l’esemplare realizzato nel 2023, la collaborazione con il Centro Stile Lamborghini ha portato a una nuova opera d’arte su quattro ruote, che è stata svelata presso l’hotel Cala di Volpe. L’elemento più affascinante della Revuelto Opera Unica è la sua livrea blu, unica al mondo, che ha richiesto ben 475 ore di lavoro artigianale. Le tecniche di verniciatura sviluppate specificamente per questa vettura mettono in risalto gli angoli e le linee dinamiche della Lamborghini, mentre tre tonalità di blu sono sapientemente combinate per creare effetti speciali ispirati al mare della Sardegna. Per scoprire tutte le altre caratteristiche di questa Lamborghini Unica, non perdete il contributo video inserito in questo articolo.