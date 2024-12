Speciale Motori 2024: Land Rover Discovery 35th Anniversary Edition, DS N°8, Hyundai Initium Hydrogen Fuel Cell Electric Concept, Moto Guzzi V100 Mandello

"Per 35 anni - ha dichiarato Mark Cameron, managing director di Discovery - quest'auto ha dettato lo standard dei SUV per la famiglia, e siamo orgogliosi di festeggiare tale anniversario. La versatilità dei sette posti, la cabina spaziosa e l'ineguagliabile ingegnosità la rendono la compagna ideale per le avventure in famiglia, capace di trasformare le attività quotidiane in esperienze eccezionali". Siamo andati a provare se è vero, ma non siete curiosi di scoprire di quale auto stiamo parlando? Ok, lo avete visto nel titolo, si tratta di un'ammiraglia in edizione limitata 35th Anniversary di Land Rover...il suo nome è Discovery...potremmo non aggiungere altro, ma lo abbiamo fatto nel servizio che segue.