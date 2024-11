Speciale Motori 2024: Land Rover Defender, Volkswagen Tayron, Morgan Plus Six Pinnacle, Ducati Panigale V2

Per celebrare la fine della produzione della Plus Six, Morgan ha realizzato la serie limitata Pinnacle, che caratterizzerà gli ultimi 30 esemplari che saranno realizzati all'inizio del prossimo anno. Nel 2025, infatti, la Casa di Malvern presenterà una nuova sportiva che sostituirà la Plus Six come nuovo apice della gamma. Per creare la Pinnacle, alla Morgan hanno analizzato le richieste di personalizzazione fatte dai quasi 1.000 clienti che l'hanno acquistata dal 2019 a oggi, ma non possiamo svelarvi tutto in questo paragrafo...se siete curiosi di scoprire questa Morgan speciale, allora cliccate nel video sopra e guardate il nostro approfondimento.