Speciale Motori 2024: Kia Sorento, Renault Captur, Nissan Juke, Moto Guzzi Stelvio

Tre nomi di lunga tradizione per tantissimi mercati: Sorento, Captur e Juke...tutte insieme in questo Speciale Motori. Mondo due ruote: ecco la nuova Stelvio, ultima “modern adventure tourer” di Moto Guzzi.

Kia Sorento: ecco il nostro test È stato rinnovato con un restyling di sostanza sia fuori che dentro e vede il ritorno del diesel, motorizzazione che abbiamo provato su strada. Il nuovo SUV coreano arriva sul mercato profondamente rinnovato con un restyling che allinea lo stile agli ultimi modelli del marchio e arricchisce gli interni sia a livello di finiture che di tecnologia. Ma la novità più importante è il ritorno del diesel: si tratta di una motorizzazione a gasolio di 2.2 litri in abbinamento a un cambio a doppia frizione a otto rapporti 8DCT e a due tipi di trazione, sia anteriore che integrale. Guardate il video qui sotto e scoprirete tutto il resto della nuova Kia Sorento.

Ecco il nuovo Renault Captur In questo Speciale Motori vi mostriamo tutte le novità del B-SUV di Renault, che oltre a un nuovo frontale ha tanta cura in più in abitacolo. Renault Captur è stato fino a oggi un vero successo commerciale: fin dagli esordi avvenuti ben 10 anni fa, è stato venduto in ben oltre 2 milioni di unità in 90 Paesi nel mondo. Non cambia nella sua lunghezza, confermando i 423 cm, mentre internamente più che una rivisitazione di stile, il nuovo abitacolo di Captur porta in dote un nuovo piglio tecnologico, ad esempio offrendo ai passeggeri il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, basato sul sistema operativo Android Automotive 12. Nel video qui sopra tutte le altre novità di Renault Captur 2024.

Ufficio stampa Renault

Nissan Juke 2024 La nuova Nissan Juke, pronta ad arrivare nelle concessionarie, è stata presentata in anteprima alla Milano Marathon 2024 dove la Casa giapponese è stata main sponsor. Il rinnovato crossover compatto della Casa giapponese lo abbiamo dunque scoperto e visto da vicino in anteprima per l’Italia alla maratona di Milano: il colore giallo che caratterizza la nuova Juke è il filo conduttore che ha distinto la presenza Nissan all’importante evento podistico. La nuova Nissan Juke 2024 è disponibile in cinque allestimenti: Acenta, N- Connecta, N-Design, Tekna e N-Sport, inedita versione che debutta con questo ultimo restyling. Se volete conoscere tutto del crossover nipponico, allora guardate il servizio che vi proponiamo in questo articolo.

Ufficio stampa Nissan

E per le due ruote, ecco la Stelvio Dopo la presentazione in anteprima a Eicma, la Moto Guzzi Stelvio è arrivata sul mercato rivelandosi una delle novità più attese dell’anno. I motociclisti di lunga data ricorderanno l’omonimo modello in produzione dal 2007 al 2016, ma la nuova moto non ha nulla in comune, essendo stata sviluppata ex novo grazie alle sinergie interne al Gruppo Piaggio. Moto Guzzi definisce la nuova arrivata una “modern adventure tourer”, cioè una moto capace di portare il pilota e il passeggero praticamente ovunque, divertendo tra le curve e dimostrandosi adatta anche allo sterrato. All'interno del video che trovate in questo articolo c'è il nostro servizio sulla nuova Moto Guzzi Stelvio, non perdetelo!