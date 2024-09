Speciale Motori 2024: Jeep Compass e-Hybrid, Volvo XC90, Renault R17 Electric Restomod x Ora Ito, Ducati Panigale V4.

Le dimensioni rimangono invariate (lunghezza di 4,95 metri), mentre lo stile si evolve senza stravolgimenti. Cambiamenti decisamente più marcati e significativi si mostrano una volta saliti a bordo, a cominciare dal sistema infotainment con un monitor da 11,2 pollici, sempre a sviluppo verticale. Ora non è più un sistema incastonato all'interno della plancia, ma si sviluppa in maniera indipendente. A richiesta, si può avere il sistema infotainment da 14,5 pollici. Trattandosi di un aggiornamento di metà vita, nessun cambiamento sostanziale per quanto riguarda le motorizzazioni tranne per l’addio confermato del diesel. Per tutte le altre caratteristiche, guardate il servizio qui sopra.