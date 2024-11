Speciale Motori 2024: Jeep Avenger 4xe, Suzuki e Vitara, Škoda Kodiaq RS, Kawasaki Z900

Per scoprirla in anteprima ci siamo arrampicati alle pendici del Monte Bianco, dove la nuova Jeep Avenger 4xe è stata presentata alla stampa in attesa di arrivare nei prossimi mesi in concessionaria, nella sua versione finalmente a trazione integrale. Così la trazione integrale elettrificata secondo Jeep arriva anche alla versione Upland della nuova Avenger 4xe, progettata all'insegna della resistenza e dell'avventura, con tutti i crismi che hanno reso celebre il brand americano nel mondo. Se l'esterno spicca grazie agli elementi aggiornati come i fendinebbia ridisegnati, le barre sul tetto e il gancio di traino, a fare la differenza sono le riconosciute capacità off-road. Ora Jeep Avenger si spinge al i fuori delle solite strade e punta sulla versione 4xe, in coerenza con i leggendari standard di capability stabiliti dai SUV Jeep in oltre 80 anni di storia.