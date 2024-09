Speciale Motori 2024: Hyundai Tucson, Lotus Theory 1 Concept, Triumph Speed Twin 1200 e 1200 RS

Abbiamo guidato la variante full hybrid con il 1.6 benzina del Tucson restyling 2024, che è cambiata poco fuori ma tanto in abitacolo. La più recente generazione della Hyundai Tucson ha segnato a partire dal 2020 un vero rinnovamento nella gamma del costruttore coreano: nel 2022 e nel 2023 è stato il SUV di segmento C più venduto in Europa, mentre in Italia nel 2002 è stato il modello più venduto nel mercato SUV C privati. La Hyundai Tucson 2024 conferma il design originale e accattivante che ne ha decretato il grande successo di pubblico, ma le novità più importanti si notano in abitacolo dove troviamo un cruscotto totalmente ridisegnato in linea con lo stile introdotto sui nuovi modelli Kona e Santa Fe e caratterizzato dal nuovo sistema di infotainment con schermo da 12,3” e dalla inedita console centrale. Se avete voglia di scoprire come va, allora guardate il servizio che segue.