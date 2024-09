Speciale Motori 2024: Dacia Spring, Cupra Terramar, DS SM Tribute Concept, Salone Auto Torino

È uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di motori e per l’industria automobilistica. Con ben 41 marchi confermati, il Salone dell’Auto di Torino ha dimostrato nuovamente di essere uno degli appuntamenti di punta nel panorama non solo italiano ma anche europeo. Dal 2024, il Salone celebra non solo l’eccellenza dei motori, ma anche l’innovazione e la sostenibilità: due temi centrali per il futuro dell’automobile. La kermesse italiana, che ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni, si è concentrata sempre di più sulle sfide future, come la transizione verso i veicoli elettrici e la mobilità sostenibile.