Speciale Motori 2024: Dacia Duster 4x4, Audi Q5 Sportback, Hyundai Ioniq 9, Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM

Come abbiamo trovato il nuovo Dacia Duster 4x4? Un Suv per tutte le occasioni e in più la nuova versione è ancora più votata all'off-road, per questo siamo andati a provarla a Livigno. Per rimanere sul pianeta "ruote alte" ci siamo imbattuti nella nuova Q5 con carrozzeria Sportback e per non tralasciare il focus sull'elettrificazione del mondo auto abbiamo "pescato" in casa Hyundai una super Suv a sette posti. Se invece amate le due ruote, vi presentiamo una novità devota all'enduro.