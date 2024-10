Speciale Motori 2024: Cupra Terramar, RAM 1500, Geely EX5, Husqvarna Vitpilen 801

A poco più di un mese della presentazione della Cupra Terramar, siamo tornati in Catalogna e in particolare a Sitges, dove si trova il vecchio circuito che dà il nome al modello, per vedere come va su strada. Il design della Terramar, che riprende il nome dall’omonimo circuito catalano, riprende il linguaggio stilistico già visto su Tavascan, Formentor e Leon. La nuova vettura ha una lunghezza di 4,51 metri e vanta proporzioni che rendono la linea molto dinamica e sportiva. Per la nuova Terramar sono disponibili ben cinque motorizzazioni con potenze da 150 a 272 CV con tre diversi tipi di alimentazione: benzina, mild hybrid e ibrido plug-in. Se volete saperne di più, non vi resta che guardare questo video.