Italjet Dragster 700 Twin Factory Limited Edition

La velocità massima dichiarata è di 190 km/h per 190 kg di peso. La versione Limited Factory Edition sarà prodotta in soli 700 esemplari per tutto il mondo e si distingue per la livrea nera/oro, il sistema di scarico Akrapovič, la sospensione posteriore e l’ammortizzatore di sterzo Öhlins, le esclusive pinze Brembo e un coperchio frizione DucaBike con finestra trasparente.