Speciale Motori 2024: BMW Serie 1, Mercedes-AMG PureSpeed, Ford Puma Gen-E, KTM 1390 Super Adventure S EVO

Sembra una SL, ma non è una SL!?! Non ha parabrezza, per questo chi la guiderà avrà la necessità di indossare il casco, in pieno stile Formula 1. Si chiama Mercedes-AMG PureSpeed e ne saranno costruiti solo 250 esemplari. Per mettervi un po' di curiosità, ve la presentiamo con le parole del capo di AMG, Michael Schiebe: "la Mercedes-AMG PureSpeed è il modo più diretto per sperimentare le prestazioni e il piacere di guida. Radicalmente aperta, né il tetto né il parabrezza separano il guidatore e il passeggero anteriore dagli elementi. È possibile vivere il veicolo, la strada e il paesaggio senza filtri e con tutti i sensi. [...] La PureSpeed combina così i tradizionali punti di forza di AMG: veicoli altamente emozionali e molto potenti che ispirano, sia alla vista che al volante". Cliccate sul video qui sopra per scoprire di più della Mercedes-AMG PureSpeed.