Speciale Motori 2023: Volkswagen ID.3, Ford Mustang GTD, Fisker Ronin, Triumph Tiger 900 Aragòn Editions

In questa puntata trovate due novità full electric, una a caccia di grandi vendite, l'altra di nicchia ma con potenze incredibili. L'altra parte dello Speciale è dedicata a due modelli particolari: c'è spazio per una Mustang super veloce e per una Triumph diversa da tutte le altre.

Per non lasciare indietro, mai, la potenza del motore termico, vi raccontiamo i particolari della Mustang GTD, mentre per il mondo delle due ruote vi proponiamo una particolare Triumph in edizione speciale.

Volkswagen ID.3, la nostra prova La Volkswagen ID.3 è arrivata sul mercato con un leggero restyling estetico e con tanti aggiornamenti che migliorano la qualità generale. Due anni e mezzo fa la ID.3 debuttò inaugurando l’era elettrica del marchio tedesco. Oggi si aggiorna con un restyling mirato, che migliora l’estetica, arricchisce i contenuti e in generale aumenta la qualità percepita. Non ci sono invece novità per quanto riguarda il motore e la capacità delle batterie. Se volete scoprire cosa ne pensiamo dopo averla provata, allora guardate il video qui sotto.

Ford Mustang GTD E' la Ford Mustang stradale più estrema di sempre. È stata presentata alla Monterey Car Week e rappresenta la versione omologata per circolare su strada della Mustang GT3, l'auto sviluppata per il campionato turismo Imsa GTD americano, che scenderà in pista nel 2024. Rispetto alla versione da gara, la stradale è caratterizzata da tecnologie uniche, dato che non deve sottostare al regolamento. Gli ingegneri di Ford hanno così realizzato la Mustang più estrema nella storia del marchio. Nel nostro Speciale Motori, tutti i particolari della supercar americana.

Ufficio stampa Ford

Fisker Ronin, che potenza! Non costerà poco e sarà costruita in soli 999 esemplari. Arriverà sul mercato o alla fine del 2025 o a inizio 2026, ma ora sappiamo come sarà e tutto quello che sappiamo ve lo raccontiamo nella puntata di questa settimana. L’ultimo atto che riguarda la Ronin, la Fisker lo ha compiuto al suo evento Product Vision Day, dove questa GT cabriolet con tetto rigido ripiegabile (fatto in carbonio) ha sicuramente tolto un po’ di scena a tutte le altre novità che la casa statunitense le aveva affiancato. Così, mentre gran parte dei costruttori di automobili progettano suv elettrici più o meno grandi, Fisker fa l’anticonformista e spinge forte su questa gt sportiva, ma in grado di ospitare cinque persone e un’adeguata capacità di carico.

Ufficio stampa Fisker

Triumph Tiger 900 Aragòn Editions Arrivano due versioni speciali della Triumph Tiger 900 dedicate alla vittoria del pilota Ivàn Cervantes nel raid della Baja Aragòn, ottenuta con un vantaggio di ben un’ora e 6 minuti sugli avversari. Si tratta della Tiger 900 Rally Aragòn e della Tiger 900 GT Aragòn, caratterizzate da un equipaggiamento derivato dalle competizioni e da una livrea specifica, ispirata a quella della Tiger Rally Pro di Cervantes. Se siete curiosi di scoprire come sono fatte, allora guardate lo Speciale Motori di questa settimana.