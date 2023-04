Speciale Motori 2023: Skoda Kamiq Black Dots, Lamborghini Revuelto, Renault Espace, Triumph Bonneville T120 Black DGR Edition

Abbiamo guidato la Skoda Kamiq in un allestimento esclusivo per l’Italia, ma vi raccontiamo anche due novità top di questo 2023, la nuova supercar del Toro e la nuova “vita” di un modello storico francese, l’Espace. Infine, scopriamo insieme la nuova Triumph Bonneville, che in questa versione si presenta come modello celebrativo.

Passiamo poi alla nuova e accattivante Lamborghini Revuelto, che riaccende così l’acerrima sfida con la Ferrari, mentre la nuova generazione di Renault Espace si presenta nella veste di grande SUV e non più di monovolume. Infine, nel mondo delle due ruote abbiamo “posato lo sguardo” sulla nuova Triumph Bonneville T120 Black DGR Edition e vi spieghiamo perché è considerata importante per Triumph.

Skoda Kamiq Black Dots La Kamiq è il modello Skoda più richiesto sul mercato italiano e ora viene offerto in una versione specifica per il nostro Paese, chiamata Black Dots. Come dice il nome, si tratta di un allestimento che si distingue per i tanti particolari neri, ma anche per la dotazione molto completa. L’abbiamo provata nella motorizzazione 1.0 TSI da 110 CV con cambio DSG. Guardate e leggete il nostro primo contatto della Kamiq Black Dots in questo Speciale Motori.

Lamborghini Revuelto Finalmente la Lamborghini ha presentato la nuovissima Revuelto, ultima supercar della Casa del Toro, che si candida per essere la rivale più accreditata della Ferrari SF90 Stradale, riaccendendo l'eterna sfida tra Maranello e Sant'Agata bolognese. Si resta impressionati nell'osservarla e se volete saperne di più, allora guardate lo Speciale Motori di questa settimana.

Ufficio Stampa Lamborghini

Renault Espace 2023 Con la sesta generazione di Espace il coraggio di innovare non è mancato alla Renault che, dopo tanti anni di successi, inserisce il nuovo modello in un segmento diverso, quello dei grandi Suv. La nuova Espace non cambia però il suo dna, fatto di comfort elevato e tanta possibilità di vivere comodamente lo spazio interno pensato per sette passeggeri. Nel nostro Speciale Motori potete scoprire tutte le caratteristiche della nuova Renault Espace.

Ufficio Stampa Renault

Triumph Bonneville T120 Black Distinguished Gentleman's Ride Limited Edition La nuova Bonneville T120 Black Distinguished Gentleman's Ride Limited Edition è una versione speciale per celebrare i 10 anni di collaborazione tra Triumph Motorcycles e DGR. The Distinguished Gentleman’s Ride è un raduno che da anni aggrega centinaia di migliaia di appassionati di moto in stile classico e vintage che ha lo scopo di sensibilizzare i presenti sul tema della salute maschile. Se volete conoscere tutti i particolari di questa nuova Triumph, allora guardate lo Speciale Motori.