Speciale Motori 2023: Mercedes-Benz eCitan Van, Volkswagen Tiguan, Nissan Concept 20-23, CFMoto 450 NK

Lanciato dalla stella a tre punte nel 2021, la sua evoluzione ha previsto anche la variante elettrica nella configurazione furgone , utilissima nei trasporti urbani, soprattutto nelle aree con forti limitazioni alla circolazione. Per capire la bontà del Mercedes-Benz eCitan Van, siamo stati coinvolti in un’esperienza lavorativa molto consona alle caratteristiche del mezzo. Solo così potevamo “assaggiarle” realmente. Guardate questo servizio!

Nata nel 2007 e prodotta in oltre 7,5 milioni di esemplari, la Tiguan arriva alla terza generazione. È realizzata sulla piattaforma Mqb Evo , che ha consentito di adottare tecnologie di ultima generazione e motori ibridi aggiornati. Le dimensioni aumentano leggermente: il nuovo Suv misura infatti 4,54 metri di lunghezza (+30 mm rispetto al modello precedente) e 1,64 metri di altezza (+4 mm) mentre il passo (2,68 metri) e la larghezza (1,84 metri) sono rimasti gli stessi. La capacità del bagagliaio è cresciuta di 37 litri per un totale di 652 litri (ad eccezione delle versioni Phev) e anche i passeggeri possono contare su un maggiore spazio interno. Se volete scoprire di più della nuova Tiguan, guardate lo Speciale Motori qui sopra!

Il futuro di Nissan: Concept 20-23

Questo concept è l'ultima creazione del Nissan Design Europe per celebrare i 20 anni di attività dello studio e proietta nel futuro la tradizione Nissan nelle vetture compatte. Per celebrare il 20° anniversario del Nissan Design Europe (NDE) di Londra, il marchio giapponese ha presentato il nuovo concept 20-23, che è stato progettato dai più giovani designer dello studio londinese. L'obiettivo era quello di anticipare il

nuovo design e il concetto di vettura ideale per muoversi nelle grandi città. In questo Speciale, tutti i segreti del concept nipponico.