Speciale Motori 2023: Ford Bronco, Renault Rafale, Range Rover Evoque, Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR

Vi raccontiamo poi tutte le novità della Renault Rafale, Suv di alto segmento del Brand francese, e della nuova Range Rover Evoque. Per concludere, abbiamo raggiunto la vostra passione per le due ruote con la nuova Kawasaki Ninja ZX-4R.

La nostra prova del Ford Bronco Come lui sul mercato ce ne sono pochi. Dall’asfalto alla terra, dalle strade bianche ai guadi e al fango, fino a salite e discese esagerate nei boschi, il Bronco non ci ha mai deluso. Un mezzo d’altri tempi...proprio così, il Bronco è un fuoristrada vero, benché reinterpretato in chiave moderna, grazie alla tanta tecnologia, in fatto di attitudine può guardare a testa alta il Bronco di una volta, quindi, in generale, i fuoristrada di un tempo. Con il Bronco vai ovunque e questo ti fa sentire sicuro e libero. Se volete scoprire le nostre sensazioni di guida, guardate questo servizio.

Renault Rafale, si sale di segmento Questa Suv coupé appartiene al segmento D, quello delle ammiraglie. Esordirà in versione full-hybrid con 200 CV di potenza ma la Casa francese ha già pronta la plug-in con trazione integrale. Renault Rafale debutterà nella primavera del prossimo anno e al momento i prezzi non sono stati ancora annunciati, nello Speciale Motori però vi raccontiamo tutte le sue caratteristiche.

Ufficio stampa Renault

Range Rover Evoque 2024 I ritocchi di metà carriera che hanno rinfrescato l’Evoque di seconda generazione non sono vistosi. In abitacolo e nelle dotazioni tecnologiche ci sono però delle novità più importanti. Squadra che vince non si cambia o ciò che piace va riconfermato: sembra essere stata questa la filosofia che ha guidato il restyling della Evoque. Così, per l’edizione 2024, il Suv di Land Rover ha uno sguardo “con un trucco diverso” e un abitacolo con una plancia nuova. Scoprite queste e altre novità guardando l'ultimo Speciale Motori.

Ufficio stampa Land Rover

Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR Arriva in Italia la Kawasaki Ninja ZX-4R, una piccola sportiva totalmente carenata che promette tanto divertimento su strada e in pista ed è pronta a impensierire concorrenti di cilindrata superiore come la Yamaha R7 e la Aprilia RS660. Sul nostro mercato sarà disponibile in due versioni: la base ZX-4R e la versione full optional ZX-4RR. Nello Speciale Motori trovate tutti i dettagli dell'ultima Ninja.