Speciale Motori 2023: Fiat 600e La Prima, Audi Q8, Lotus Emeya, Moto Guzzi V7 Stone Corsa

Fiat 600e La Prima: l'abbiamo guidata

Ci siamo messi al volante del nuovo crossover elettrico di segmento B, costruito per offrire spazio, autonomia a zero emissioni e una maggiore sensazione di Dolce Vita. Ha una carrozzeria che piace al nostro mercato, dove le B-SUV vengono particolarmente apprezzate per la guida alta, vivace e comoda. Siamo andati a Torino per guidare la nuova Fiat 600e La Prima: un centinaio di chilometri percorsi alla guida del crossover elettrico di Fiat, partendo dal Lingotto e guidando fino a Villa Balbiano (e ritorno), sono bastati per assaggiare la bontà di questo secondo modello a zero emissioni di Fiat. Tutte le curiosità, nel servizio che segue.