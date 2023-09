Speciale Motori 2023: Dacia Jogger Hybrid, Alfa Romeo 33 Stradale, Volkswagen Passat, KTM Duke 125 e 390

Dai punti di forza della prima ibrida di Dacia all'esclusività della nuova supercar di Alfa Romeo, passando per la nuova generazione di Passat e per i Model Year 2024 di KTM Duke 125 e 390.

Vi raccontiamo le meraviglie dell'ultima supercar di Alfa Romeo e le caratteristiche del nuovo modello di Passat, in listino solo nella carrozzeria Station Wagon. Per gli appassionati delle due ruote, ecco le nuove KTM Duke 125 e 390.

Dacia Jogger Hybrid, la nostra prova Nella gamma di Dacia è unica nel suo genere. Ha dimensioni da grande station wagon (oggi in via di estinzione sul mercato), ha un'abitabilità d'altri tempi e porta in dote una novità che per il Marchio resterà nella storia: è la prima Dacia elettrificata. Il Brand di Renault alza l'asticella della qualità. Nel servizio qui sotto i particolari della Jogger Hybrid.

Alfa Romeo 33 Stradale, la supercar che mancava Torna a far parlare di sé la leggendaria 33 Stradale: la nuova supercar rappresenta il collegamento perfetto tra il passato termico e il futuro elettrico. La nuova Alfa Romeo 33 Stradale assume un significato particolare, quello di essere il manifesto della prestigiosa Casa italiana, che in questo modo intende anticipare alcuni dettagli del futuro del Brand​. È in questo modo che, dopo oltre 50 anni, Alfa Romeo rientra nel mondo delle “fuoriserie” con una produzione limitata a soli 33 esemplari, tutti già venduti. Nello Speciale Motori, scoprite tutti i dettagli della supercar made in Italy.

Ufficio stampa Alfa Romeo

Volkswagen Passat, ora solo Station Wagon In listino ci sarà solo la carrozzeria station wagon: è più lunga della precedente generazione e tra i motori, anche elettrificati, sono stati confermati quelli a gasolio. Volkswagen Passat è stata venduta in oltre 30 milioni di esemplari in tutto il mondo. La nuova generazione, la nona, è arrivata ora sul mercato e nel servizio dello Speciale Motori che potete vedere qui sopra, vi raccontiamo le sue novità.

Ufficio stampa Volkswagen

KTM Duke 125 e 390, eccole nel nuovo Model Year Un cambiamento importante per i Model Year 2024, con tante novità, dal telaio ai motori. Le nuove KTM Duke 125, 250 e 390 sono state profondamente riviste, presentandosi sul mercato più performanti e al passo con la concorrenza più agguerrita. Nello Speciale Motori di questa settimana trovate tutto quello che c’è da sapere sulle piccole di casa KTM.