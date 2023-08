Speciale Motori 2023: Citroën My Ami Buggy, Cadillac Escalade IQ, Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica, Ducati Monster 30° Anniversario

L' estate e il mare hanno ispirato la prova della "spiaggina" Ami Buggy, poi siamo andati a caccia di maxi novità, per valore, dimensioni e potenza. Infine, ecco come Ducati ha celebrato il 30° Anniversario della Monster.

Agosto è stato anche il mese delle novità particolari ed esclusive, per questo abbiamo deciso di raccontarvi le caratteristiche della versione full electric della Cadillac Escalade e di una Lamborghini unica e speciale. Mondo due ruote: Ducati ha voluto celebrare così un Anniversario molto importante per la Monster.

Abbiamo aspettato l'estate per mettere alla prova la piccola Ami Buggy, prodotta in serie limitata e subito esaurita.

Citroën My Ami Buggy in prova Ci siamo recati presso il Fantini Club di Cervia dove si trova La Maison Citroën. Qui è stata presentata un’inedita versione della Ami e abbiamo avuto la possibilità di provare la “spiaggina” Ami Buggy. Dopo il concept presentato nel 2021 e la prima serie limitata di soli 50 esemplari del 2022, Citroën ha deciso di produrre altri 1000 esemplari della Ami Buggy, sold out in poche ore. Guardate il servizio qui sotto per sapere come è andata la nostra esperienza di guida a bordo della "spiaggina" francese.

Cadillac Escalade IQ, ora è tutta elettrica Ha fatto il suo debutto negli USA il grande Suv di Cadillac nella versione full electric, con batteria da 200 kWh, 750 CV e un’autonomia dichiarata di oltre 700 km. Conosciuto in tutto il mondo come un Suv che ha fatto delle dimensioni importanti e del lusso a bordo, due delle sue caratteristiche forti, adesso si allinea al percorso di transizione verso il mondo elettrificato. La Cadillac Escalade IQ verrà venduta in Nord America a partire dal 2024: arriverà anche in Europa? Se volete scoprirlo, seguite questo Speciale Motori.

Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica: il suo nome, dice già tutto Si riconosce per la vernice “effetto marmo” molto preziosa, in tre tonalità di blu per omaggiare la Sardegna. Realizzata dal reparto Ad Personam, prende il nome di Huracán Sterrato Opera Unica ed è stata presentata durante un evento che si è tenuto in Sardegna in occasione dei 60 anni del marchio di Sant’Agata Bolognese. Per il momento e fino al 10 di settembre resterà esposta nella Lounge di Porto Cervo, chissà se poi Lamborghini deciderà di venderla. Nel nostro Speciale Motori trovate tutti i segreti della one-off del Toro.

Ducati Monster 30° Anniversario Scopriamo come è fatta questa speciale versione a tiratura limitata della Ducati Monster, che oltre a presentare la nuova livrea Tricolore 30° Anniversario celebra il modello iconico con tante altre particolari caratteristiche. Nello Speciale Motore di questa settimana vi raccontiamo tutti i dettagli esclusivi di questa edizione limitata a sole 500 unità.