Speciale Motori 2023: BMW Serie 5, Skoda Superb 2024, nuova DS 4, Yamaha MT-09

La nuova BMW Serie 5 nella doppia variante E' tutto come in una favola, il lieto fine te lo aspetti. Con la BMW Serie 5 è così, solo che non si deve attendere la fine della storia, perchè da quando la guardi, fino al momento in cui la guidi e dopo la posteggi, le sensazioni sono di piacere e divertimento di guida, nonostante lei sia cresciuta e anche più impegnativa, conseguenza di una certa maturità che l'ha resa più sofisticata. L'abbiamo guidata in una duplice veste, motorizzata diesel e a zero emissioni. Qui sotto trovate le nostre sensazioni di guida.

Nuova Skoda Superb L’ammiraglia del marchio boemo aggiunge un nuovo capitolo alla sua ultraventennale storia con l’arrivo della quarta generazione, nonostante la moda dei SUV che domina il mercato in questi anni. Skoda crede ancora nella station wagon che si colloca al vertice della sua gamma, che è anche l’unica versione di carrozzeria disponibile nel nostro Paese. La Superb 2024 conferma in questo modo la formula della familiare tutta sostanza con una vocazione da stradista, il tutto con un ottimo rapporto qualità prezzo. La gamma delle motorizzazioni è prevalentemente termica, coerente con l’utilizzo extraurbano della vettura, ma non manca una versione ibrida plug-in che può percorrere fino a 100 chilometri in elettrico. Per tutte le altre caratteristiche, potete guardare il servizio qui sopra.

Ufficio stampa Skoda

DS 4 Model Year 2024 Il listino della DS 4 viene semplificato e arricchito con nuove dotazioni, a partire

dall’allestimento base. In linea con la strategia introdotta a ottobre con la DS 3, il costruttore francese aggiorna la gamma di DS 4 ottimizzando e migliorando la proposta in termini di dotazione, equipaggiamenti e tecnologia. La gamma DS 4 è stata semplificata e potenziata con nuove dotazioni ed è stata strutturata su quattro livelli di allestimento: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera. Per conoscere tutti i nuovi dettagli del Model Year 2024, seguite il nostro Speciale Motori.

Ufficio stampa DS

Le novità della Yamaha MT-09 Sono ritocchi preziosi quelli che la nuova MT-09 mette in mostra nella veste 2024: le novità ruotano attorno a due grandi conferme, quella del motore e della ciclistica. Debutterà in Italia nella prossima primavera e la scelta ricadrà su tre livree diverse. Non è trascorso molto tempo da quando Yamaha ha presentato al pubblico la MT-09, ma come tutti i gioielli meccanici, il perfezionabile è l'ossessione di ogni costruttore. Ecco perchè il brand nipponico ha rimesso le mani sulla MT-09 e l'occasione è ghiotta per raccontarvi in questo Speciale Motori, come è cambiata questa naked di Yamaha.