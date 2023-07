Speciale Motori 2023: BMW M2, Fiat 600e, Honda ZR-V e Ducati Panigale V2 Black on Black

Dalla pista ai segmenti più scelti dagli italiani, tra crossover e Suv elettrizzati, fino a una livrea speciale di una moto di Borgo Panigale. Come sempre, nei nostri Speciali non manca nulla.

BMW M2, in pista con la più piccola delle M Non è stata una prova qualsiasi, perché la M2 non è un'auto sportiva qualsiasi. Ecco come è andato il nostro test, in compagnia della trazione posteriore, di 460 CV di potenza massima e di tanta elettronica che permette di settare la M2 come fanno i piloti con le loro vetture da corsa. Nel servizio, tutti i segreti della BMW M2.

Fiat 600e, il fascino della Dolce Vita Costruita per offrire spazio, autonomia a zero emissioni e una maggiore sensazione di Dolce Vita. Ha una carrozzeria che piace al nostro mercato, dove le B-SUV vengono particolarmente apprezzate per la guida alta, vivace e comoda. Riprende il nome importante della sua antenata, la bestseller Fiat 600 degli anni ’50, anch’essa popolare “family mover”. È disponibile in 2 diverse versioni full-electric: Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e)RED. Se volete scoprirla, guardate il nostro Speciale Motori.

Ufficio stampa Fiat

Honda ZR-V, SUV full hybrid di segmento C Con la ZR-V continua il rinnovamento della gamma Honda, che oggi è sempre più composta da veicoli a ruote alte e con motorizzazioni elettrificate. La ZR-V è un SUV di medie dimensioni, che grazie alla lunghezza di 4,56 metri rientra di diritto nell'affollato segmento C. Per scoprire di più sull'ultimo SUV giapponese, curiosate tra i servizi di questo Speciale Motori.

Ufficio stampa Honda

Ducati Panigale V2 Black on Black La Ducati ha da poco presentato una inedita livrea per la Panigale V2 Model Year 2024. La nuova colorazione si chiama Black on Black Livery e va ad affiancarsi alla livrea Ducati Red, che gli appassionati conoscono bene. In questa circostanza, la colorazione sui toni del nero esalta ulteriormente la sportività della V2. Nel nostro Speciale Motori potete scoprire tutte le curiosità dell'ultima livrea della moto italiana.