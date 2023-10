Speciale Motori 2023: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Citroën E-C3, Lexus LBX, Kawasaki Ninja 7 HYbrid

Come si può parlare di altro dopo aver guidato in pista e su strada la nuova Alfa Romeo Quadrifoglio? Eppure non ci siamo fermati a questo, perchè siamo andati a Parigi per scoprire la nuova era intrapresa da Citroën con la C3 e abbiamo anche curiosato nel listino ufficiale della nuova LBX.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la nostra prova, su strada e in pista Nelle strade intorno al Centro Sperimentale Balocco e sulle sue piste, abbiamo provato la versione più potente della Giulia: in questa veste sa emozionare anche da ferma, ma i suoi numeri invitano a guidarla, almeno una volta nella vita! Proprio così, almeno una volta nella vita e perché no, se si può, sarebbe consigliabile farlo ancora e ancora, perché mettersi al volante della Giulia Quadrifoglio è come avere la sensazione nitida di aver fatto qualcosa di straordinario nella propria vita. Di averla impreziosita con un'emozione che non si scorderà mai e che di questi tempi è facilmente catalogabile come "vissuto memorabile, un momento magico, più unico che raro". Nel servizio che segue, trovate tutto quello che c'è da sapere della Giulia Quadrifoglio.

Citroën E-C3, ecco la full electric A 21 anni dalla presentazione dell’iconica prima generazione, la C3 torna con l’ambizione di rivoluzionare il mercato nel suo segmento. E per farlo si presenta in versione 100% elettrica, ma soprattutto con un prezzo che partirà da 23.900 euro. La Citroën C3 è il modello di maggior successo per la marca francese grazie agli oltre 5,6 milioni di esemplari venduti fin dalla presentazione nel 2002, di cui quasi un milione solo in Italia. Arrivata alla quarta generazione, la nuova vettura si presenta completamente rinnovata fuori e dentro. Arriverà sul mercato nel secondo semestre del 2024, quando sarà lanciata sia in versione elettrica che termica. Nel video qui sopra, il servizio sulle caratteristiche tecniche della Citroën E-C3.

Lexus LBX, ora sappiamo davvero tutto Lexus ha diramato i prezzi del nuovo SUV compatto LBX, acronimo di Lexus Breakthrough Crossover. Il brand nipponico riserva fino a 4.000 euro di vantaggi ai clienti che entrano per la prima volta nel mondo Lexus e fino a 5.000 euro per chi è già cliente. Per la Lexus la LBX rappresenta la possibilità di entrare in un nuovo segmento, di ampliare la propria gamma e soprattutto di conquistare clienti più giovani. Dopo tutto i B-Suv sono sempre più amati dal mercato europeo e anche nel nostro Paese prendono il largo a suon di unità vendute. Per questo motivo, nello Speciale Motori di questa settimana abbiamo dato uno sguardo attento al listino ufficiale della Lexus LBX.

Kawasaki Ninja 7 Hybrid Il costruttore giapponese "cambia le regole del gioco" e presenta la prima moto ibrida al mondo prodotta in serie. Così, dopo aver recentemente presentato le nuove moto elettriche, guidabili con patente A1, Kawasaki compie un altro passo significativo verso la strategia Carbon Neutrality con l'introduzione della prima moto ibrida al mondo prodotta in serie1: la Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, guardate il video qui sopra.