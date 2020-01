Sony entra nel settore auto con lʼelettrica Vision-S

Cʼè un motivo se il Consumer Electronics Show di Las Vegas ‒ che apre oggi al pubblico ‒ ha fatto spostare da gennaio alla primavera il Salone Auto di Detroit. Perché al CES lʼautomobile gioca spesso un ruolo importante, in alcuni casi addirittura da protagonista. Come la Vision-S, il prototipo che segna lʼingresso di Sony nel settore della mobilità .

Sony, direte voi? Quelli che fanno televisori, pc, impianti stereo di qualità e producono film? Sì, loro! Perché Tesla insegna una cosa a tutti: non bisogna provenire per forza dal settore delle quattro ruote se vuoi fare automobili moderne, cioè elettriche! E la Vision-S è giusto unʼauto elettrica, che un poʼ somiglia pure alle berline Tesla… E allora il know-how che serve è quello tecnologico, della digitalizzazione, dellʼelettronica di consumo (ecco spiegata la presenza al CES di Las Vegas), campi in cui Sony eccelle da decenni.

Con un nome così ingombrante quale quello del colosso giapponese, non si fa fatica a trovare poi i partner di settore per meccanica, carrozzeria e altro. Lunga la sfilza delle aziende collaboratrici: Magna Steyr, Nvidia, Qualcomm, Continental, Bosch, ZF. La Vision-S è lunga 4,9 metri e con 3 metri di passo, unʼammiraglia alternativa con la trazione integrale elettrica (due motori, uno per asse) ed equipaggiamenti che guardano alla guida autonoma di livello 4 (sui 5 del protocollo internazionale). Lʼauto dispone di 13 telecamere e 17 radar, insomma non cʼè niente oggi in giro così vicino allʼidea che lʼauto possa marciare da sola e in tutta sicurezza.

E lʼaudio a bordo? Beh volete che Sony vi deluda? Certo che no e allora la show car svelata a Las Vegas propone lʼinedito impianto 360 Reality Audio, che garantisce unʼesperienza di ascolto di livello superiore. E grazie ai diffusori integrati nei sedili, ogni passeggero può crearsi la propria zona dʼascolto separata, mentre tutti insieme possono ascoltare la musica con gli oltre 30 diffusori presenti a bordo! Due schermi di grandi dimensioni sul sedile posteriore e la connettività 5G completano il pacchetto infotainment dellʼauto.

Tutto qui? Nientʼaffatto, perché a margine della premiere al CES, il presidente della Sony Kenichiro Yoshida ha confermato che la Playstation 5 arriverà per il prossimo Natale… Così, come se fosse roba da poco.