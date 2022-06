Smart EQ fortwo e-cup a Misano, la ricarica è firmata Free2move

Sono infatti proprio le

colonnine eSolutions

circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico

easyWallbox

ePro

20 easyWallbox

a fornire il servizio di ricarica rapida per la smart EQ fortwo e-cup. Ben 24 i punti di ricarica messi a disposizione per la tappa del campionato che si disputa sabato 18 e domenica 19 giugno sul. Lee lericaricheranno le vetture in tutte le gare della stagione, fino a ottobre, mettendo a disposizione due sistemi di ricarica da 7,4 a 22 kW. A Misano, nellʼarea paddock, sono installate, la soluzione più facile perché necessita soltanto di una presa Schuko per utilizzarla fino a 2,4 kW, ma con una installazione professionale è in grado di erogare fino a 7 kW di potenza.

Ufficio stampa

A Misano ci sono poi altre 4 colonnine “fast recharge”

eProWallbox e caricano fino a 22 kW di potenza

Varano deʼ Melegari

Imola

Modena

. Sono le cosiddette, inoltre grazie alla connettività 4G/Wi-Fi e al back-end, le sessioni di ricarica possono essere monitorate da remoto. Dopo la tappa in riviera romagnola, il campionato monomarca delle smart EQ fortwo e-cup si sposterà a, in provincia di Parma, dove scenderanno in pista il weekend del 9 e 10 luglio. Tappe in regione Emilia-Romagna anche il 3 e 4 settembre ae all'autodromo di, gara di chiusura del trofeo, nel weekend del 15 e 16 ottobre.