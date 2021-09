Smart Concept #1, il primo Suv e tante idee nuove

Smart pensa in grande e al Salone internazionale di Monaco di Baviera (IAA 2021) svela il prototipo di un Suv. Si chiama Smart Concept #1 (numero 1) ed è molto più di unʼidea originale, che sposta il brand noto per le sue biposto in terreni nuovi e inesplorati, perché il Concept Suv è destinato alla produzione di serie .

Il Concept Suv destinato alla produzione di serie Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Unʼaltra rivoluzione, dopo il passaggio alla trazione elettrica di due anni fa. Il Suv Smart sarà sempre compatto, agile e maneggevole, come vuole la storia del brand nato nel 1997 in Svizzera e trasferitosi poi a Stoccarda, sotto il rassicurante tetto di Daimler-Benz. In più promette tecnologie e la solita “distinzione” dal resto delle altre automobili, perché Smart è sinonimo di originalità perenne, e il Concept #1 servirà ai designer per sviluppare anche le nuove linee delle future “smartine”. Quanto al design esterno, ecco le fasce di LED che rivestono le zone anteriore e posteriore della carrozzeria, mentre la lunghezza di 4,29 metri e il passo di 2,75 metri promettono funzionalità di rilievo per le abitudini dellʼautomobilista Smart.

Allʼinterno il gioco di luci dinamico si estende sotto il cruscotto e fino allo spazio per i piedi, amplificando le sensazioni di comfort e amenità per i passeggeri. Lo schermo tattile 3D con display da 12,8 pollici è la chicca del Suv e troneggia nellʼambiente premium (high-end), perché il banco di prova delle prossime Smart ‒ come delineato dai soci paritari Mercedes e Geely ‒ sarà il posizionamento dʼeccellenza sul mercato. Non dimentichiamo infatti che, nel 2019, Smart è stata la prima Casa automobilistica al mondo ad abbandonare i motori termici per passare alla propulsione integralmente elettrica.