Smart #1, pronta per una nuova vita

La città resta il campo dʼazione privilegiato di smart#1, ma con

4,27 metri di lunghezza

bagagliaio da ben 411 litri

Mercedes

Geely

maniglie a scomparsa

e un passo di 2,75 metri, per un(più 15 litri nel vano anteriore), lʼambito di utilizzo guarda oltre. Il design è innovativo, empatico, nasce dalla partnership tra(proprietaria del brand) e i cinesi di, sempre più presenti nei processi globali dellʼautomotive. Davvero raffinate sul giovane crossover si presentano le, le portiere senza telaio e il tetto in vetro panoramico. Grandi i cerchi, da 19 pollici e con pneumatici di misura 235/45.

Il picco di potenza di 200 kW (272 CV)

velocità massima di 180 km/h

Lʼautonomia di marcia va dai 420 ai 440 chilometri nel ciclo misto per ogni singola ricarica

, per una coppia massima di 343 Nm che la rende super scattante. Laè già un bel primato per unʼauto a trazione interamente elettrica. Il tempo di ricarica con corrente alternata dal 10-80% in 3 ore, ma meno di 30 minuti a corrente continua a 150 kW, rendono pienamente fruibile smart#1 in ogni contesto.

Lʼambiente interno mette il cliente al centro con un approccio virtuale, con

un avatar che personalizza lʼinterfaccia dʼinfotainment e connette persone

luoghi ed esperienze reali

Smart#1 arriverà nel 2023

. Basato sullʼintelligenza artificiale, lʼavatar risponde a comandi vocali e replica le app e i dati cloud della vettura, con aggiornamenti anche da remoto., ma le prenotazioni dovrebbero scattare dal prossimo mese di settembre.

Nello speciale motori anche la nuova Smart#1