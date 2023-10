smart#1 e Thok E-Bikes: full immersion nella mobilità elettrica

La nuova smart#1 propone un'architettura inedita che unisce dimensioni esterne contenute (4,27 metri) e una abitabilità molto ampia. Da rimarcare il design esterno innovativo , grazie alle maniglie a scomparsa, alle portiere senza telaio e al tetto panoramico in vetro. Questo modello rappresenta il primo SUV della storia di smart : ha un abitacolo in cui si viaggia comodi, arricchito con rivestimenti pregiati e assemblaggi "tedeschi". Al centro della plancia c'è un display bello grande (12,8"), touch e dalla intuitiva accessibilità, mentre davanti al guidatore c'è l'head up display e un piccolo quadrante digitale dietro al volante, che funge da cruscotto.

Il comparto tecnico della smart#1 prevede una batteria da 66 kWh e un dato molto interessante che riguarda l'autonomia, capace di regalare una percorrenza fino a 440 chilometri (secondo quanto dichiarato da smart - ciclo WLTP). Come tutte le smart ha una dinamica di guida che regala agilità, soprattutto nei centri abitati, ma ciò che sorprende è quando la si guida fuori dalla metropoli, perchè la #1 asseconda il guidatore su ogni tratto stradale, assorbendo a dovere le asperità della strada con un'inaspettata disinvoltura, grazie anche ai suoi 282 CV (200 kW) di potenza massima . Discorso ricarca: la smrt#1 può sfruttare la ricarica ultrarapida fino a 150 kW in DC e fast 22 kW in AC (in questo caso si passa dal 10% all'80% in appena 30 minuti).

L'avventura non finisce qui

Il fatto è che in realtà non ci siamo accontentati di guidare la smrt#1 in città o su una extraurbana. smart ci ha concesso la possibilità di condurre la #1 su strade sterrate, piene di sassi, buche, terra, alla ricerca di un po' di sana avventura e movimento immersi nella natura. Motivo per cui abbiamo caricato sulla nostra smart#1 due biciclette particolari, offerte per questo divertimento da Thock E-Bike, azienda italiana fondata da Stefano Migliorini (ex campione del mondo di BMX), Livio Suppo (Team Manager Suzuki Motor ed ex Team Principal Honda di MotoGP), Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano. Capirete bene che la giornata della nostra doppia prova ha messo in luce un binomio perfetto a zero emissioni, con protagoniste la Smart#1 e le biciclette a pedalata assistita high performance di Thock E-Bike.