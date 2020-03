Skoda Superb iV, prima ibrida plug-in del brand

Proprio questo cambio DSG di derivazione Volkswagen ha una particolarità importante. È infatti dotato di tre frizioni, per rendere più fluidi i cambi di marcia: la terza frizione funziona come elemento di raccordo tra il motore elettrico e il motore a combustione interna, permettendo così la marcia della Superb iV anche in modalità tutta elettrica. A emissioni zero può andare per 62 km al massimo, ma considerando anche lʼautonomia garantita dal serbatoio di benzina, lʼammiraglia Skoda percorre fino a 930 km con pieno di carburante fossile e batterie cariche.

Dal punto di vista estetico, la Superb plug-in si caratterizza per la calandra tutta carenata, che nasconde la presa di ricarica per la batteria agli ioni di litio da 13 kWh. Dotata di tre modalità di guida ‒ Sport, e-Mode, Hybrid ‒ la Superb iV sviluppa un massimo di 218 CV di potenza di sistema e 400 Nm coppia (in modalità Sport), per una velocità massima di 225 km/h. Viaggiando invece in e-Mode, la velocità raggiunge i 140 orari.

Il badge “iV” denomina i modelli elettrici o ibridi di Skoda, che nel settore è entrata decisa, basti pensare alla city car tutta elettrica Citigo. La nuova Skoda Superb iV costa a partire da 39.400 euro, la wagon da 40.500 euro. Chi non volesse ancora passare allʼibrido plug-in troverà molte altre versioni dellʼammiraglia ceca, a cominciare dalla neo-arrivata versione Scout col suo look offroad e la trazione integrale. Le altre motorizzazioni sono due a benzina (da 150 e 272 CV) e tre a gasolio da 120, 150 e 190 CV. I prezzi della Superb normale partono da 34.100 euro.