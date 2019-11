City car elettriche, Seat Mii e Skoda Citigo entrano nel club

E sono tre! Le city car elettriche che il gruppo Volkswagen propone sui mercati europei sono tre e, oggi, particolarmente interessanti e convenienti. Accanto alla eUp! con brand Volkswagen sono infatti in rampa di lancio due altri modelli gemelli: Seat Mii Electric e Skoda Citigo e iV . Per tutte lʼaffidabilità di unʼautonomia di marcia di 260 chilometri.

Sia la Casa spagnola che quella ceca entrano dunque nellʼagone dellʼauto elettrica. Lo fanno con due utilitarie, cioè le auto più indicate alla rivoluzione della mobilità a zero emissioni, perché usate soprattutto in città. A trazione 100% elettrica, Mii Electric e Citigo e iV condividono il motore da 61 kiloWatt (sono più di 80 CV) e la batteria agli ioni di litio da 32,3 kilowattora, che permette buone prestazioni nella categoria di riferimento: 130 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi. Con una modalità fast (e ricarica 40 kW DC), le due vetture hanno bisogno di un’ora per ottenere lʼ80% di ricarica.

Per Seat la Mii Electric rappresenta solo il primo segnale tangibile del passaggio allʼalimentazione elettrica. Nel 2020 debutterà anche el-Born, un modello inedito di segmento superiore che nasce direttamente elettrico, ma poi arriveranno anche le versioni ibride plug-in di Tarraco e Leon e delle Cupra Formentor e Leon. Ci sarà anche un approccio nuovo alla micro-mobilità con il primo scooter elettrico del brand. Con Mii Electric sarà inclusa nella dotazione di serie il cavo di ricarica “Mode 3” per le colonnine delle infrastrutture pubbliche.

La Citigo e iV è la prima auto elettrica nella storia di Skoda e anticipa lʼammiraglia Superb, che vedremo nel 2020. Sul mercato italiano arriverà già a febbraio 2020, nei due allestimenti Ambition e Style, ma è già ordinabile in prevendita. Lʼoccasione è da prendere al volo: questo tipo di vetture a bassissimo impatto ambientale beneficia di incentivi pubblici statali e regionali, al punto che il prezzo base di 19.900 euro della city car elettrica Skoda può scendere fino a 5.900 euro.