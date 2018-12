Skoda Scala, il modello che cambia la storia del brand

Ci sono elementi a suffragio di questʼobiettivo. Il design dinamico si esprime attraverso la silhouette allungata, i fari a LED anteriori e posteriori, i cerchi in lega fino a 18 pollici e, sulle versioni col pacchetto Emotion, lo speciale lunotto allungato che conferisce a Skoda Scala un look da shooting brake. Anche dentro i cambiamenti sono sostanziali: il sistema dʼinfotainment è tutto nuovo e grazie allʼabitacolo connesso ci sono i vari servizi Skoda Connect. A centro plancia spicca il touchscreen in posizione rialzata, per il maggior comfort di chi guida, mentre per gli altri passeggeri è prevista unʼilluminazione ambiente con tonalità calde e riposanti. A richiesta anche il Virtual Cockpit con schermo da 10,25 pollici (che abbiamo appena visto sulle nuove Audi).