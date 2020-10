Skoda Octavia, le mille facce di un modello vincente

La personalità poliedrica è proprio la virtù prima della best-seller Skoda e questa quarta generazione lo conferma. Nuova Octavia è infatti disponibile sul mercato italiano con ben 5 tipi di alimentazione: turbo benzina e turbodiesel, ibrida a metano, elettrica mild-hybrid ed elettrica ricaricabile plug-in hybrid. Una gamma che Skoda definisce “quasi sartoriale” per rispondere alle esigenze di tutti gli automobilisti. A questi offre anche tanta spaziosità e funzionalità, con le dimensioni che crescono fino a 4,7 metri di lunghezza e un bagagliaio ancora più grande di 600 litri.

Siamo nel segmento C, ma da ogni punto di vista questa è unʼauto di categoria superiore, anche per contenuti, con lʼelettronica di sicurezza di livello 2 e una moderna tecnologia di infotainment, con navigatore connesso, schermo da 10 pollici, strumentazione digitale e la tecnologia LED per i gruppi ottici, in opzione anche a matrice di LED. La versione Scout, presente solo sulla wagon, ha lʼaltezza da terra maggiorata di 15 mm, le protezioni sottoscocca e la possibilità di richiedere sia la trazione anteriore che integrale.

Tantissime le motorizzazioni. Le più vendute restano le 2.0 TDI EVO turbodiesel da 115 e 150 CV, amate dal popolo delle partite Iva per lʼaffidabilità e lʼelevato rapporto qualità/prezzo, insieme alle versione G-TEC benzina/metano da 130 CV e cambio automatico DSG, molto richiesta in Italia. A benzina la versione Scout monta un turbo da 200 CV e la RS da 245 CV! Ma ora Skoda mette in campo anche le motorizzazioni elettrificate e-TEC e iV, la prima è una mild hybrid con motore 1.0 benzina da 110 CV e la seconda una plug-in hybrid da oltre 200 CV, che in modalità elettrica percorre fino a 80 chilometri!

Due gli allestimenti della nuova Skoda Octavia ‒ Executive e Style ‒ e prezzi che partono dai 24.650 euro della 1.0 TSI benzina 110 CV. Per la wagon occorre aggiungere un migliaio di euro in più. La versione a metano parte da 30.000 euro, ma con gli incentivi si scende a circa 26.000 euro. Con emissioni di CO2 di soli 28 g/km (31 g/km per Wagon), la Octavia iV berlina rientra nella seconda fascia dʼincentivi statali e così che i 35.650 euro di listino di scendono a 28.700 euro.

